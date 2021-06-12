Бельгийский "Гент" покинет один из украинских легионеров

Пластун близок к возвращению в Болгарию.

Украинский защитник "Гента" Игорь Пластун близок к тому, чтобы покинуть команду летом.

Как сообщает voetbalbelgie, на 30-летнего футболиста в "Генте" не рассчитывают и готовы отпустить.

Отмечается, что игрок находится в Болгарии, где ведет переговоры о возвращении в "Лудогорец", с которого в 2018 году за 3 млн евро перешел в "Гент".

Всего за "Гент" защитник провел 87 матчей, забив четыре гола и отдав три результативные передачи. В прошлом сезоне на его счету 18 игр в футболке бельгийской команды.

Фото Footballua.tv