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Бельгийский "Гент" покинет один из украинских легионеров

  35   0 12.06.2021, 20:01 | Новости, Спорт
Бельгийский "Гент" покинет один из украинских легионеров

Пластун близок к возвращению в Болгарию.

Украинский защитник "Гента" Игорь Пластун близок к тому, чтобы покинуть команду летом.

Как сообщает voetbalbelgie, на 30-летнего футболиста в "Генте" не рассчитывают и готовы отпустить.

Отмечается, что игрок находится в Болгарии, где ведет переговоры о возвращении в "Лудогорец", с которого в 2018 году за 3 млн евро перешел в "Гент".

Всего за "Гент" защитник провел 87 матчей, забив четыре гола и отдав три результативные передачи. В прошлом сезоне на его счету 18 игр в футболке бельгийской команды.

Фото Footballua.tv

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