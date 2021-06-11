На Рівненщині бджоли до смерті закусали пасічника

У четвер, 10 червня, в селі Малий Шпаків Рівненської області бджоли до смерті покусали 61-річного чоловіка. Його тіло виявили у дворі без ознак життя.

На місце події прибула бригада швидкої допомоги, передає пресслужба Рівненського обласного центру екстреної медичної допомоги в Facebook, пише OBOZREVATEL

У потерпілого були синюшні покриви лиця.

За словами дружини чоловіка, у нього, ймовірно, виникла алергічна реакція на укуси бджіл. Йому стало зле після повернення з пасіки. Медики швидкої констатували біологічну смерть.

"До нашого приїзду дружина обливала його водою, а також використовувала нашатирний спирт, проте чоловік не дихав", - розповів фельдшер Вадим Кравчук, який був на виклику.

OBOZREVATEL