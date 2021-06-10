Двоє суддів у справі Стерненка подали у відставку

Судді Одеського апеляційного суду Альбіна Кадегроб та Вадим Прібилов, які розглядали апеляційну скаргу активістів Сергія Стерненка та Руслана Демчука в справі про викрадення депутата Сергія Щербича, подали у відставку.

Про це повідомляє пресслужба Вищої ради правосуддя, інформує Gazeta.ua.

"10 червня ВРП розглянула матеріали про звільнення суддів з посад за загальними обставинами, а саме у зв'язку з подачею заяв про відставку", - йдеться в повідомленні.

Причини подання заяв невідомі. Сам Стерненко припустив, що відставки пов'язані з шаленим тиском на суддів.

"Фактично моя справа для них була чи не останньою. Мабуть, від них вимагали мене ув'язнити, але судді не захотіли йти на таке свавілля. Тому, вчинивши свавілля менше - рік умовно за один патрон -, вирішили піти. Цікава ситуація", - написав активіст у Facebook.

У судовій системі Кадегроб понад 20 років, з 2012-го була суддею Апеляційного суду Одеської області. 2005 року її обрали суддею безстроково. Прібилов у цьому ж Апеляційному суді з 2011 року.