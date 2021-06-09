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Верховный представитель ЕС впервые публично назвал Лукашенко диктатором

  6   0 09.06.2021, 10:28 | Новости, Мир
Верховный представитель ЕС впервые публично назвал Лукашенко диктатором

Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель впервые публично назвал самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко диктатором.

"Я полностью согласен с вами. Мы имеем дело с диктатором", сказал Боррель во время пленарной дискуссии в Европарламенте в Страсбурге, в которой говорилось о принудительной посадку в Минске лайнера авиакомпании Ryanair и дальнейшем задержание оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его спутницы Софии Сапеги, пишет DW.

Боррель это сказал, обращаясь к евродепутатам, которые ранее обратились к соответствующему высказыванию в адрес Лукашенко. 

23 мая по указанию Александра Лукашенко Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair Афины - Вильнюс, на котором находился бывший редактор оппозиционного телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич. Протасевича и его девушку задержали.

24 мая в сети показали видео "показаний" Протасевича об организации массовых беспорядков в Минске, а 3 июня белорусский государственный телеканал ОНТ показал "интервью", в котором он "признал вину" и выразил уважение к Александру Лукашенко. 

Цивилизованное мировое сообщество считает действия Лукашенко актом воздушного пиратства. 

 DW

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