Байден: США не стремятся к конфликту с Россией, но будут противостоять вызовам

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не стремится идти на конфликт с Москвой. Однако в то же время, по словам Байдена, США готовы дать отпор на вызовы со стороны России.

Об этом говорится в статье американского президента в газете The Washington Post.

Как пояснил Байден, в Белом доме стремятся к стабильным и предсказуемым отношениям между Россией и США, в частности в вопросах стратегической стабильности и контроля над вооружениями.

"Поэтому я действовал немедленно, чтобы продлить на пять лет новый договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений и укрепить безопасность США и мира", - написал он.

Президент Байден отметил, что Вашингтон не будет колебаться с ответом, если Москва в будущем нанесет ущерб США.

"Мы едины в ответе на вызовы со стороны России относительно европейской безопасности, начиная с ее агрессии в отношении Украины. Не будет никаких сомнений в решимости США защищать наши демократические ценности, которые мы не можем отделять от наших интересов. Путин знает, что мы не будем колебаться с ответом на будущие наносящие ущерб действия", - сказал глава Белого дома.