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В США назвали темы переговоров Байдена и Путина

  5   0 05.06.2021, 17:36 | Новости, Мир
В США назвали темы переговоров Байдена и Путина

Среди основных вопросов - уменьшение количества наступательных вооружений, а также ситуация в ряде стран, в числе которых Украина и Беларусь.

Президенты США Джо Байден и РФ Владимир Путин обсудят вопрос стратегической стабильности. По этой теме их позиции частично совпадают. Об этом заявил старший директор по России и Центральной Азии Совета национальной безопасности США Эрик Грин.

"Вопросов действительно будет много. Одна из тем, по которым наши позиции частично совпадают, - это стратегическая стабильность... США и Россия находятся в ситуации, когда могут начать диалог на высоком уровне", - сказал он.

В частности, Грин отметил, что речь идет о диалоге по уменьшению количества наступательных вооружений.

Кроме того, по словам Грина, другими темами встречи будут кибербезопасность, удержание Россией граждан США, актуальная повестка по Украине, Беларуси, Ирану, Северной Корее, Сирии, Афганистану, Арктике, изменению климата.

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