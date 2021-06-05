Глава Минюста назвал фамилии людей, которые первыми попадут в список олигархов

В реестр олигархов первыми могут попасть Игорь Коломойский и пятый президент Украины Петр Порошенко. Они оба подпадают под соответствующие критерии.

Об этом заявил министр юстиции Украины Денис Малюська в эфире " Свобода слова Савика Шустера".

Министр отмечает, что в законопроекте указано, что если бизнес-партнер олигарха является чиновником, указанным в списке, например, народным депутатом, то он, соответственно, имеет влияние на политическую жизнь.

"Партнеров господина Коломойского, официальных, в Верховной раде есть, и не один. Поэтому господин Коломойский точно попадает", - сказал Малюська.

Также в реестр может попасть Порошенко, который "отвечает всем критериям".

"Закон не писался под отдельного человека. Закон писался под олигархическую систему, и он имеет последствия. Если вы не хотите попасть в реестр - избавьтесь от влияния на политическую жизнь, оставайтесь со своими активами, не подходите к политике, к СМИ", - убежден министр.