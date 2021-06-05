Беларусь сообщила о задержании еще двух оппозиционеров на границе с Литвой

Белорусские силовики задержали двух актививстов, которые принимали участие в акциях после президентских выборов в стране в 2020 году. Их задержали на границе с Литвой.
Об этом сообщили в МВД Беларуси.
Оппозиционеры были объявлены в международный розыск за участие в массовых беспорядках.
"Жителей Бреста (21 и 27 лет) задержали на участке границы "Рудевщина" в направлении Литвы (1,5 км от госграницы Беларуси)", - говорится в сообщении.
По данным белорусских правохранителей, активисты жили в Москве, а 2 июня прибыли в Минск, чтобы оттуда перебраться в Евросоюз.
"На задержанных составили административные протоколы за незаконное пересечение государственной границы Республики Беларусь", - добавили в МВД.