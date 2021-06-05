Украина внесла в «черный список» пятерых иностранцев за съемки фильма в Крыму, - СМИ

Трем гражданам России и двум гражданам Польши, внесенным в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины, из-за съемок фильма в оккупированном Россией Крыму, запретили въезд в Украину сроком на три года.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на представительство Президента Украины в АРК.

«В мае 2021 года Министерство культуры и информационной политики Украины, реагируя на факты съемки в Севастополе военной драмы «Небо» о российских военных в войне в Сирии и (участие - ред.) в так называемом «международном музыкальном фестивале «Дорога на Ялту», внесло трех граждан Российской Федерации и два гражданина Польши в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности», - говорится в сообщении.

Отмечается, что Служба безопасности Украины запретила этим иностранцам въезд на территорию Украины сроком на три года.

«Соответствующие решения Министерства культуры и информационной политики Украины и Службы безопасности Украины стали реакцией, в том числе и на обращение представительства», - отметили в ведомстве.

Фильм под рабочим названием «Небо» снимали осенью 2020 года в заброшенном санатории вблизи Морского. Картина рассказывает о событиях 2015 года. Тогда Турция сбила российский бомбардировщик Су-24М, нарушивший ее границы.

В мае Кабинет Министров Украины принял решение обратиться в СНБО с предложением ввести санкции в отношении 11 российских артистов за незаконное посещение Крыма.

Ранее в СБУ сообщили, что в отношении 60 российских актеров, приезжавших в Крым после оккупации, ведется расследование в рамках уголовного производства.