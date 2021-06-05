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Помпео заявил о причастности лаборатории Уханя к появлению коронавируса

  9   0 05.06.2021, 09:35 | Новости, Мир
Помпео заявил о причастности лаборатории Уханя к появлению коронавируса

Экс-госсекретарь США заявил, что Уханьский институт вирусологии занимался военными разработками, а осенью 2019 года несколько врачей переболели тяжелой болезнью.

Бывший государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что есть множество доказательств утечки коронавируса из лаборатории в китайском городе Ухань. Об этом он заявил в эфире Fox News.

Он предупредил, что Китай не хочет, чтобы мир знал о секретной военной деятельности, проводимой в Уханьском институте вирусологии (WIV) в преддверии вспышки коронавируса: "Китай не желает, чтобы мир знал, что произошло".

"На самом деле мы знаем очень много. Мы знаем, что было проведено исследование функций, что эта лаборатория была четвертого уровня и раньше имела утечки из-за недостатков в безопасности. Мы знаем, что были врачи, которые заболели и были госпитализированы осенью 2019 года. Мы знаем, что в той же лаборатории велась военная деятельность. Мы не знаем, что они делали, и то, что они не хотят, чтобы вы знали, говорит о том, что мы не должны сомневаться", - заявил бывший глава Госдепа.

Помпео отметил, что в Китае могли бы прояснить все происходящее сейчас в мире за минуту, если бы захотели.

"Когда мы доберемся до конца этой истории, мы покажем, что китайцы знали, что произошло, и их вирусологическая лаборатория была в центре этого", - сказал Помпео.

Он также раскритиковал "невежество" ведущего эксперта по инфекционным заболеваниям США Энтони Фаучи по вопросам деятельности Коммунистической партии Китая (КПК). Он назвал "наивностью" верить, что КПК беспокоит то, что в "Ухане есть люди, которые умирают". В четверг утром Фаучи неоднократно защищал Китай, заявив CNN, что "довольно надуманно утверждать, будто китайцы намеренно создали что-то, что будет убивать их самих и других людей".

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