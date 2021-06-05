Харьковский 11-классник "ради популярности" разместил в интернете видео с угрозами терактов в школах

Киберспециалисты Службы безопасности Украины оперативно установили харьковчанина, который угрожал совершением террористических актов в харьковских школах.

Об этом начальник пресс-центра УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук".

Оперативники спецслужбы установили, что 1 и 2 июня в популярной социальной сети неизвестным пользователем было размещено два видеоролика с сообщениями о совершении террористических актов.

Речь шла о том, что 5 июня в день праздника последнего звонка в двух харьковских школах произойдут события схожие с майским терактом в российской Казани.

Менее чем за сутки киберспециалисты установили автора этих видео. Им оказался ученик 11-го класса одной из школ, где якобы планировался теракт. Сотрудники СБУ выяснили, что эти сообщения не имеют под собой никаких реальных оснований. Парень сам смонтировал эти видеоролики чтобы получить популярность в соцсети.

В результате проведенных правоохранителями профилактических бесед, автор сообщений полностью признал свою вину и искренне раскаялся в своих действиях.

Напомним, что угроза совершения террористического акта является уголовным преступлением, ответственность за которое предусмотрена ст. 258 Уголовного кодекса Украины. За его совершение уголовная ответственность наступает с четырнадцатилетнего возраста.