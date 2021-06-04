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Китай заборонив усі ультрамарафони та інші небезпечні спортивні заняття у країні

  8   0 04.06.2021, 17:04 | Новости, Мир
Китай заборонив усі ультрамарафони та інші небезпечні спортивні заняття у країні

Китай зупинив усі ультрамарафони у країні на невизначений термін після того, як 21 бігун загинув через складні погодні умови під час змагань у горах.

Про це повідомляє BBC, інформує УНІАН.

Влада вирішила заборонити проведення спортивних заходів з високим ризиком, в яких відсутній чіткий контроль, правила і стандарти безпеки. 

Зокрема, до таких занять віднесли біг пересічною місцевістю, трекінг у пустелі, польоти у вінгсьютах та ультрамарафони. 

Захід тимчасовий, однак неясно, як довго триватиме таке призупинення.

Наприкінці травня через екстремальні погодні умови на північному сході Китаю загинув 21 учасник 100-кілометрового гірського марафону. Негода призвела до переохолодження марафонців, частина з них зникла, а змагання зрештою припинили. 

Місцева влада організувала рятувальну операцію, на пошуки відправили понад 700 людей. Зі 172 учасників марафону вижила 151 людина. Вісьмох із них відправили до лікарні у стабільному стані. 21 марафонець загинув.

За словами рятувальників, однією з найбільших загроз для учасників марафону могли стати низькі температури, адже у тих, хто змагався, не було теплого одягу.   

УНІАН

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