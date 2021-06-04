Голобуцкий: Складывается впечатление, что сценарий "раскаяния" Протасевича Лукашенко писал сам

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Экс-редактор белорусского оппозиционного телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич в интервью государственному белорусскому телеканалу (понятно, под каким давлением) сказал, что Лукашенко "действовал как человек со стальными яйцами". После чего расплакался и попросил прощения.

Это далеко не первый эпизод, в котором относительно Лукашенко делают акцент именно на "стальных яйцах". Да и сам Бацька такое несколько раз говорил. И эпизоды с раскаянием и извинениями тех, кто его критиковал и с ним боролся, Бацька тоже любит, пишет политолог Алексей Голобуцкий на своей странице в Facebook, информирует UAINFO.org.

И из всего этого складывается впечатление, что сценарий этого "раскаяния" Лукашенко писал сам. Слишком много там самого Лукашенко, его вкусов, склонностей, слабостей и маний. Он вообще в последние несколько лет буквально зациклен на "яйцах". То ли возрастное, то ли ещё что...

А Протасевич практически всё, что от него требовали, выполнил: в частности, даже публично зачитал заученный текст с упоминанием фамилий всех, кто нужен был спецслужбам. Теперь из него, вероятно, слепят образцового оппозиционера, "вернувшегося в лоно пресвятой матери нашей церкви", в смысле, "в здоровое общество": после покаяния и слёз (ну и признания за Лукашенко стальных яиц, куда ж без этого) его, конечно, пожурят и простят. Хотя Бацька обязательно проявит честность: "виноват - отсиди!".

Впрочем, возможно, недолго: пара месяцев - и найдут повод для амнистии особо раскаявшихся. А там - всё в соответствии с репликой из этого интервью: "Я хочу надеяться, что я смогу все исправить и жить обычной спокойной жизнью, завести семью, детей, перестать бежать от чего-то". Образцовый домик, образцовая семья, образцовая жизнь под образцовым присмотром спецслужб, пока будет жив Лукашенко. "Смотрите, как раскаяние, уважение к президенту и законопослушность благотворно влияют на качество жизни даже самых закоренелых!".

Алексей ГОЛОБУЦКИЙ