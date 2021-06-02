Мешканку Мінська судитимуть за відмову здати квартиру помічниці прокурора

У Білорусі порушили кримінальну справу проти мешканки Мінська, яка передумала здавати квартиру помічниці прокурора.

Як повідомляє білоруська служба Радіо Свобода, у липні минулого року жінка передала квартиру в оренду помічниці прокурора одного з районів Мінська і підписала з нею дворічний контракт, інформує UAINFO.org.

Але після сфальсифікованих виборів президента і масових протестів в країні жінка передумала і вимагала, щоб помічниця прокурора звільнила приміщення.

У прокуратурі заявили, що власниця квартири «піддалася інформаційному впливу» і свідомо хотіла «порушити права, свободи і законні інтереси потерпілої виключно у зв’язку з її положенням».

Проти жінки порушено кримінальну справу за «порушення рівноправності громадян» (стаття 190 КК), яка вже направлена до суду. Жінці загрожує до 2 років позбавлення волі, вона перебуває під підпискою про невиїзд.

Відповідно до Житлового кодексу Білорусі, орендодавець може розірвати договір оренди з власної ініціативи, повідомивши орендаря за місяць і пояснивши причини.