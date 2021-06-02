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Бутусов: Министр обороны Таран подчиняет себе напрямую управление армией, чтобы победить в "войне" главкома ВСУ Хомчака

  6   0 02.06.2021, 10:01 | Новости, Политика
Бутусов: Министр обороны Таран подчиняет себе напрямую управление армией, чтобы победить в "войне" главкома ВСУ Хомчака

"Этот документ - доказательство полного коллапса в управлении обороной страны. Министр обороны Андрей Таран и главком ВСУ Руслан Хомчак практически не разговаривают и не встречаются друг с другом, никакого взаимодействия и координации в руководстве оборонного ведомства нет. Поскольку президент не уделяет серьезного внимания оборонным вопросам, министр, который пользуется поддержкой главы ОП Андрея Ермака, решил нанести новый удар по своему главному врагу", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет журналист Юрий Бутусов, информирует UAINFO.org.

"28 мая на рассмотрение Кабмина Минобороны вынесло проект постановления по внесению изменений в положение о работе министерства, в котором любые организационные мероприятия и любые вопросы реформирования и развития ВСУ определяются исключительно... директивами министра обороны.

Ранее положение предусматривало, что все директивы для министра и главкома ВСУ являются общими, выпускаются совместно.

Таким образом, проект Тарана - это попытка замкнуть управление армией напрямую на себя, и лишить Хомчака всякой самостоятельности. Зачем тогда вообще нынешняя система управления, если министру неудобно согласовывать директивы, значит надо вообще всех разогнать, пусть сам всем руководит напрямую.

Таким образом, поскольку Верховный Главнокомандующий Зеленский неспособен организовать нормальное взаимодействие и устранить острейшие конфликты, министр хочет решить все проблемы, и начать "рулить" самостоятельно, фактически лишив своего врага полномочий влиять на ситуацию.

И все это происходит кулуарно. Такое же ожесточенное противостояние происходит и на уровне подчиненных Тарану и Хомчаку аппаратов. Конфликты продолжаются уже больше года, но единственное, что сделал за это время Зеленский - это запретил обоим врагам подавать друг на друга в суды и обвинять друг друга публично, а причину конфликтов не устранил.

Явно борьба идет не за интеллектуальные решения, не за доктрины, не за попытки что-то лучше реформировать или исправить - эти вопросы вообще не дискутируются, их нет в повестке. Борьба идет за то, чтобы единолично докладывать президенту о происходящем, иметь "доступ к ушам" и единолично решать любые финансовые вопросы.

Трудно себе представить больший пофигизм и равнодушие к вопросам обороны во время войны. Этот бардак и отсутствие общения между министром и главкомом наносит тяжелый урон работе Минобороны.

Рассмотрение проекта Тарана должно произойти на заседании Кабмина сегодня, посмотрим на результаты, но думаю, такие проекты дают полное представление о том, как Зеленский "наладил" управление обороной страны.

Зато президент регулярно проводит фотосессии в форме, это для рейтинга важней...",  - завершает Бутусов.

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