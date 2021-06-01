Прогнозы о "возрастании Китая" преувеличены – Bloomberg

Уже долгое время аналитики обсуждают противостояние Китая и США. Республиканцы во всем политическом спектре - от умеренного сенатора Митта Ромни до бывшего госсекретаря США Майка Помпео, признали, что Китай представляет экзистенциальную угрозу для Америки.

Несмотря на то, что президент США Джо Байден еще не зашел так далеко, его команда по национальной безопасности придерживается жесткой политики в отношении Пекина. Любая другая политическая позиция угрожает жесткой реакцией: последний опрос Gallup показывает, что почти 80% американцев придерживаются негативных взглядов на Китай. Вероятно, их количество возрастет, ведь недавно американские спецслужбы снова вернулись к теории происхождения коронавируса вследствие утечки из китайской лаборатории, пишет Bloomberg, информирует ZN.ua.

Байдену следует детально обдумать свою дальнейшую политику в отношении Пекина. Страны, которые столкнулись с экзистенциальной угрозой, должны мобилизовать и развернуть все свои ресурсы, чтобы противостоять, если не устранить, эту угрозу и обеспечить собственное выживание. То, как администрация Байдена оценивает опасность со стороны Китая, будет определять вопрос войны или мира в 21 веке.

На самом деле, сторона, которая оценивает Китай как экзистенциальную угрозу не совсем понимает, какие последствия для самого Пекина имеет открытый вызов одной из самых влиятельных демократических стран. Китай вряд ли имеет достаточно разрушительных возможностей и геополитической мотивации «уничтожить США».

В отличие от бывшего Советского Союза, Китай не имеет достаточно большого и мощного ядерного арсенала, чтобы открыто угрожать Соединенным Штатам. Конечно, мощность Пекина может нанести серьезный удар американским силам в конфликте за Тайвань, но китайские военные значительно отстают от США в технологическом совершенстве и опыте ведения боевых действий.

В любой широкой стычке США также смогут рассчитывать на поддержку своих союзников и региональных конкурентов Китая, включая Японию и Индию, которые имеют мощные военные силы. Китай будет один и столкнется с врагами со многих сторон.

Что касается мотивации, то Китай, несомненно, возмущен присутствием американского влияния в Азии. Пекин рассматривает США как главное препятствие своим глобальным амбициям. Но нет доказательств того, что руководство Китая склоняется к смене режима в США или рассуждает о «физическом уничтожении Америки».

Пекин пытается популяризировать свою «китайскую модель» быстрого экономического развития и однопартийного правления, но большинство стран знают, что экономический успех Китая трудно воспроизвести. В разгар холодной войны в 1950-1960-х годах советский коммунизм вдохновил революции по всему миру. Сегодня не так много стран поддерживают китайскую модель, а те, которые это делают, просто пытаются получить экономические выгоды от Пекина. Реальная идеологическая угроза для США - политический авторитаризм, воплощенный бывшим президентом Дональдом Трампом и его последователями, лежит в пределах самой Америки.

А как насчет перспективы того, что Китай станет крупнейшей мировой экономикой? Измеряя в реальных показателях, китайская экономика превзошла американскую в 2014 году, не подрывая лидерство США в мировых финансах и технологиях, а также не препятствуя процветанию Штатов.

Оценка угрозы по размерам китайской экономики также вводит в заблуждение, поскольку население Китая в четыре раза больше, чем население США. Совокупное богатство и технологические возможности являются более значимыми показателями воздействия.

По сравнению с Китаем, США остаются твердым лидером в этих аспектах. К концу 2020 года домохозяйства США имели сбережения в 130 трлн долларов, тогда как по подсчетам Credit Suisse, состояние китайских домохозяйств в середине 2020 года составило 82 триллионов долларов.

В сфере технологий, хотя Китай за последние годы достиг значительных успехов, США все еще продолжают быть лидером в ключевых сферах. Недавняя технологическая торговая война между двумя странами обнаружила уязвимость Китая. Американские санкции ударили телекоммуникационный гигант Китая Huawei Technologies Co. и бросили тень на весь китайский технологический сектор.

Ничто из этого даже не учитывает внутренние слабые стороны Китая, которые варьируются от ухудшения демографической ситуации до социальных беспорядков и этнической напряженности. Все это препятствует росту влияния китайских властей.

Администрация Байдена не может недооценивать амбиции и возможности Китая. Но трактовка страны как экзистенциальной угрозы повлечет споры с союзниками, ведь мало кто из них видит Китай таким образом. Это может привести к опасной гонке вооружений, а также уменьшит пространство для сотрудничества относительно важных глобальных вопросов, таких как изменение климата, и усложнит управление рисками случайных военных столкновений. По иронии судьбы, это могло бы помочь партии Китая держаться у власти дольше, поскольку Пекин использует постоянную враждебность Америки для сплочения китайского народа.

США было бы разумнее рассматривать Китай как серьезную, но управляемую угрозу. Для этого нужно, как минимум, быть умеренным в противостояниях с целью экономии ресурсов и избежания ненужных кризисов. Прежде всего, Байден должен найти баланс между твердым военным сдерживанием и дипломатическим привлечением. Первый шаг к сдерживанию вызова Китая - не сделать Пекин еще сильнее, резюмирует издание.

В противостоянии с Китаем Америка имеет большую географическую проблему: ее самый мощный блок союзников - страны НАТО, находится в другой стороне мира. Это привело к трансатлантической несогласованности в отношениях с Китаем, и вызвало дискуссию о том, как европейские страны должны защищать соотношение сил в Индо-Тихоокеанском регионе.

ZN.ua