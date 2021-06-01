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Верховная Рада запретила использование пластиковых пакетов

  12   0 01.06.2021, 14:59 | Новости, Общество
Верховная Рада запретила использование пластиковых пакетов

Верховная Рада запретила использование пластиковых пакетов. За законопроект №2051-1 во время заседания парламента 1 июня проголосовали 297 нардепов, пишет Корреспондент.

Законопроектом запрещается использование сверхлегких пластиковых пакетов; легких пластиковых пакетов толщиной до 50 мкм; оксоразгалающихся (оксобиоразглагающихся) пластиковых пакетов.

Исключение - пластиковые пакеты, ограниченные величиной (225х345х450 ​​мм), используемые для мяса, рыбы и продуктов из них, а также сыпучих продуктов, для которых пакет является первичной упаковкой.

За распространение пластиковых пакетов предусмотрен штраф от 1700 до 3400 гривен. Повторное нарушение будет штрафоваться в размере от 3400 до 8500 гривен.

 

 

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