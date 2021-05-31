Ученый из США предсказал появление COVID-26 и COVID-32

Отсутствие полной информации о первопричине пандемии коронавируса ставит мир под угрозу будущих эпидемий. И если человечество полностью не поймет происхождение этого вируса, то может столкнуться с новыми.

Такое предположение высказал содиректор Техасского детского больничного центра по разработке вакцин Питер Хотез, передает Business Today.

По его словам, китайское правительство должно сотрудничать с миром, чтобы отследить истоки нынешней пандемии.

"Там будут COVID-26 и COVID-32, если мы полностью не поймем происхождение COVID-19", - сказал Хотез.

С его мнением согласился бывший комиссар Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) Скотт Готлиб. Он подчеркнул, что сегодня увеличилось количество ученых и не только, обосновывающих утверждение о том, что SARS-CoV-2, вероятно, удалось "сбежать" из лаборатории в китайском Ухане.

"Китай не предоставил достаточно доказательств, чтобы опровергнуть эту теорию, а поиск признаков того, что вирус возник из дикой природы, не дал результатов", - пояснил Готлиб.

Хотез же добавил, что ученым нужно разрешить провести долгосрочное расследование в Китае и собрать образцы крови у людей и животных. Он также заявил, что США должны оказать давление на КНР, чтобы там согласились на это.

"Нам нужна команда ученых, эпидемиологов, вирусологов и экологов летучих мышей в провинции Хубэй на шестимесячный, годичный период", - сказал содиректор центра по разработке вакцин.

Обозреватель