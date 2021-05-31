Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

17:59

Влада Польщі хоче спростити надання роботи для українських заробітчан

17:00

Ученый из США предсказал появление COVID-26 и COVID-32

16:03

Українців змусять повертати частину пенсії: чому це відбувається і що потрібно знати

14:59

На честь українського фізика Івана Пулюя назвали планету

14:00

"Выйдет ли следствие на руководство города? Все зависит от степени наивности и доверчивости прокуратуры", – Сазонов о коррупционном скандале в Киеве

12:58

New York Post: Байден получил деньги от российского лоббиста перед тем, как отменить санкции против "Северного потока-2"

12:01

Береза: Министр Ляшко уже сломался, несите следующего

11:01

Байден планирует назначить дочь Кеннеди послом США в Австралии

10:00

Бутусов: Каковы последствия поглощения Беларуси Путиным для Украины?

09:00

Житель севера России написал в соцсетях, что Крым – Украина. Его "посильно" оштрафовали за экстремизм

08:09

Медики рассказали, кому опасно есть клубнику

07:10

Джорджина Родригес сообщила, где Роналду будет играть в следующем сезоне

06:11

Медики рассказали о пользе высокоуглеводной диеты для фигуры и сердца

05:12

Hyundai в 2 раза сократит количество моделей с ДВС

04:13

В Германии пенсионер хранил в подвале зенитную установку и нацистский танк

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Май 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
        

Влада Польщі хоче спростити надання роботи для українських заробітчан

  8   0 31.05.2021, 17:59 | Новости, Общество
Влада Польщі хоче спростити надання роботи для українських заробітчан

Польські роботодавці скаржаться на брак працівників не тільки сферах на кшталт будівництва і торгівлі, але й в менш традиційних для іноземних працівників сферах.

Влада Польщі планує запровадити заходи, які повинні спростити іноземцям, зокрема українцям і білорусам, доступ до ринку праці. Про це заявила заступниця міністра розвитку, праці та технології Польщі Івона Михалек, передає Dziennik.pl, інформує НВ.

«Ми хочемо, щоб іноземці могли легко приїхати в Польщу, почали тут роботу, особливо за спеціальностями, в яких в Польщі не вистачає робочих рук, в яких поляки не хочуть працювати», - зазначила Михалек.

За словами чиновниці, польські роботодавці регулярно скаржаться на брак робочих рук не тільки в таких традиційних областях, як будівництво або торгівля, а й в інших - таких, як інформаційно-комунікаційні послуги.

Михалек додала, що подробиці змін в працевлаштуванні іноземців перебувають у стадії розробки.

Раніше повідомлялося, що 56% роботодавців в Польщі заявляли, що пандемія не сильно вплинула на кількість залучених до роботи українців.

НВ

Лента статей

Юлия Тимошенко начинает крестовый поход против земельной реформы, - Фесенко

Юлия Тимошенко начинает крестовый поход против земельной реформы, - Фесенко

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

При Зеленском олигархи и коррумпированные чиновники стали еще богаче, а население Украины стало еще беднее, – политолог

При Зеленском олигархи и коррумпированные чиновники стали еще богаче, а население Украины стало еще беднее, – политолог

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Июнь 2021 (2)
Май 2021 (805)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)
Февраль 2021 (653)
Январь 2021 (784)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]