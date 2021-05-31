Влада Польщі хоче спростити надання роботи для українських заробітчан

Польські роботодавці скаржаться на брак працівників не тільки сферах на кшталт будівництва і торгівлі, але й в менш традиційних для іноземних працівників сферах.

Влада Польщі планує запровадити заходи, які повинні спростити іноземцям, зокрема українцям і білорусам, доступ до ринку праці. Про це заявила заступниця міністра розвитку, праці та технології Польщі Івона Михалек, передає Dziennik.pl, інформує НВ.

«Ми хочемо, щоб іноземці могли легко приїхати в Польщу, почали тут роботу, особливо за спеціальностями, в яких в Польщі не вистачає робочих рук, в яких поляки не хочуть працювати», - зазначила Михалек.

За словами чиновниці, польські роботодавці регулярно скаржаться на брак робочих рук не тільки в таких традиційних областях, як будівництво або торгівля, а й в інших - таких, як інформаційно-комунікаційні послуги.

Михалек додала, що подробиці змін в працевлаштуванні іноземців перебувають у стадії розробки.

Раніше повідомлялося, що 56% роботодавців в Польщі заявляли, що пандемія не сильно вплинула на кількість залучених до роботи українців.

НВ