Береза: Министр Ляшко уже сломался, несите следующего

"Когда главного санврача Ляшко назначили министром здравоохранения, то я сказал, что не верю в возможность проведения им реформ в здравоохранении и понимаю, что он просто назначенное лицо и фигура не самостоятельная. Что ему на Банковой скажут Ермак с Подоляком, то он и будет делать. Но при всем этом я не буду его критиковать, пока он не совершит какую-то глупость. Но я же не знал, что он так быстро оскандалится. В общем, мои прогнозы сбываются", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет Борислав Береза, информирует UAINFO.org.

"Всего десять дней назад #моносброд и подпевалы по приказу с Банковой проголосовали за назначение Ляшко министром, а уже вчера наш гений ляпнул феерическую чушь, которая показывает, что в его голове пустота схожа с пустой в голове Зеленского, о которой говорил еще экс-премьер Гончарук. "Например, Турция освободила украинцев от необходимости показывать результаты ПЦР-теста при пересечении границы. Поэтому мы делаем зеркальный ответ, и те, кто возвращается из Турции, также будут освобождены от необходимости показывать ПЦР-тест", - сказал он.

Так ПЦР-тесты въезжающие делают не для того, чтоб выявить больных и фактически минимизировать шанс заезда в Украину больного коронавирусом человека? Это такая форма наказания? Для кого? Для своих граждан, которые путешествуют, или для иностранцев, чьи страны борются с COVID-19 и реально стараются уменьшить возможность заболевших въехать в страну? Или Ляшко не понимает зачем делаются ПЦР-тесты въезжающим? Я правильно понимаю, что если завтра Индия отменит тестирование для наших граждан, то он пойдёт на отмену тестов для индусов, у которых сейчас более 30 000 умерших от коронавируса в день и просто катастрофическая ситуация с пандемией.

Когда только начиналась эпидемия и первые автобусы с эвакуированными из Уханя везли украинцев в Новые Санжары, то Ляшко ляпнул одному из редакторов на тв: "Чего Вы переживаете? Эта болячка до нас никогда не дойдет". Затем он ярко оскандалился тем, что пил на камеру кофе с президентом и Ермаком в ресторации во время карантина. А чуть позже Ляшко сказал, что парки и скверы в Украине было решено закрыть ради «психологического воздействия на украинцев», чтобы у них появилось ощущение тревоги в связи с пандемией коронавируса. Это уже тогда показало мне уровень его моральности, компетенции и адекватности. Вернее их отсутствие у Ляшко. Но теперь новый залет. И, видимо, он будет не последий. Потому что при отсутствии профессионалов, которые готовы работать с Зеленским, ОП назначает на должность очередную говорящая, но не думающую голову. А за это пустое назначение своими жизнями заплатят украинцы при следующей волне COVID-19.

Этот министр уже сломался, несите следующего", - завершает Береза.