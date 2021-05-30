Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

20:06

В Киеве задержали сбежавшего из суда в Ирпене мужчину

19:34

"Челси" хочет продлить контракты с Тухелем и Тьяго Силвой - журналист

19:07

Первый визит за 13 лет: Глава МИД Израиля прибыл в Египет поговорить о Газе

18:35

Белорусская община призвала Тихановскую посетить Украину

18:08

На Донбассе с начала дня два обстрела: Боевики били из гранатометов и минометов

18:00

Запчасти для авто – ассортимент и предложения от магазина «Oiler»

17:36

На Волыни ветеран АТО покончил с жизнью

17:00

В Канаде на территории бывшей школы нашли останки 215 детей (видио)

16:37

Агуэро пройдет медобследование для перехода в "Барселону"

16:01

Киевлян предупредили о сложных погодных условиях

15:38

В Индии зафиксировали самое низкое число новых случаев COVID за полтора месяца

15:02

Автомобиль въехал в жилой дом на Львовщине: четыре человека госпитализированы

14:30

В Одессе на стадионе открыли центр массовой COVID-вакцинации

14:03

Во Франции стреляли в полицейских. Началась спецоперация по поимке вооруженного

13:31

Зеленский поздравил Киев с Днем города

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Май 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
          

Первый визит за 13 лет: Глава МИД Израиля прибыл в Египет поговорить о Газе

  6   0 30.05.2021, 19:07 | Новости, Мир
Первый визит за 13 лет: Глава МИД Израиля прибыл в Египет поговорить о Газе

Министр иностранных дел Габи Ашкенази прибыл в Каир 30 мая утром, что стало первым визитом главы ведомства за последние 13 лет. Главная цель визита - обсудить ситуацию в Газе.

Об этом сообщает Ашкенази в своем Twitter.

Визит Ашкенази происходит на фоне прекращения огня между Израилем и ХАМАС после 11-дневного обмена огнем, который закончился 21 мая через посредство Каира.

Министр иностранных дел Египта Самех Шукри пригласил Ашкенази обсудить режим прекращения огня, а также двусторонние связи между их странами.

"Спасибо за ваше приглашение. Первый официальный визит МИД Израиля за 13 лет. Во время визита мы проведем ряд встреч, на которых мы обсудим двусторонние вопросы, укрепление экономических и торговых связей, углубление договоренностей с сектором Газа и реабилитацию полосы (Газа - ред.) с помощью международного обеспечения", - написал Ашкенази после прибытия в Египет.

Ашкенази заявил, что планирует "сделать ударение на том, что Израиль обязан, прежде всего, вернуть своих солдат и гражданских, которых удерживает ХАМАС".

Лента статей

Юлия Тимошенко начинает крестовый поход против земельной реформы, - Фесенко

Юлия Тимошенко начинает крестовый поход против земельной реформы, - Фесенко

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

При Зеленском олигархи и коррумпированные чиновники стали еще богаче, а население Украины стало еще беднее, – политолог

При Зеленском олигархи и коррумпированные чиновники стали еще богаче, а население Украины стало еще беднее, – политолог

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Май 2021 (790)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)
Февраль 2021 (653)
Январь 2021 (784)
Декабрь 2020 (743)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]