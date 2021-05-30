Белорусская община призвала Тихановскую посетить Украину

Несколько десятков белорусов с бело-красно-белыми флагами возле стелы Независимости приняли участие в записи соответствующего видеообращения к Тихановской.

В Киеве на Майдане Незалежности сегодня, 30 мая, представители белорусской общины призвали лидера оппозиции Беларуси Светлану Тихановскую посетить Украину. Об этом сообщает Укринформ.

Сообщается, что несколько десятков белорусов с бело-красно-белыми флагами приняли участие в записи соответствующего видеообращения к Тихановской.

Собравшиеся выкрикивали лозунги "Живе Беларусь!" и объяснили полицейским, что не проводят специальную акцию, а только записывают обращение.

По словам одного из участников мероприятия, они хотят, чтобы Тихановская приехала и пообщалась с белорусской общиной в Украине.