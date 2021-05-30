В Канаде произошла стрельба в семейном ресторане, есть жертвы

Стрельба произошла в семейном ресторане в Торонто. В результате трагедии один человек погиб, еще четверо были госпитализированы.

В Торонто в результате стрельбы один человек погиб, еще четверо были госпитализированы. Об этом сообщает Reuters.

В заявлении полиции в Twitter указано, что они не располагают информацией о подозреваемых в стрельбе, добавив, что следствие возьмет на себя бюро убийств. Больше деталей не было.

Местные отчеты сообщают, что стрельба произошла в семейном ресторане Chicken Land на вынос в небольшом торговом центре.

korrespondent.net