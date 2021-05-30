Пакьяо могут восстановить в статусе чемпиона WBA

Это может случиться перед поединком со Спенсом.

Президент WBA Джилберто Мендоса заявил, что организация поединка против Эррола Спенса (27-0-0, 21 KO) может вернуть Мэнни Пакьяо (62-7-2, 3 КО) полноценный титул чемпиона в полусреднем весе.

"Мы работаем над этим. Есть высокая вероятность. Это должно пройти через комитет и последующее голосование, прежде чем будет передано президенту.

Шон Гибсон, который представляет Мэнни, - они написали письмо, чтобы вернуть его в статус полноценного чемпиона.

Изначально планировалось, что Угас подерется с Пакьяо. Но теперь был объявлен бой со Спенсом", - приводит слова Мандоса Boxing Insider.

В начале этого года филиппинец получил статус "чемпионом в отпуске", а пояс WBA Super достался кубинцу Йорденису Угасу.

Бой Спенс - Пакьяо должен состояться 21 августа. Помимо возможного титула WBA, на кону будут пояса WBC и IBF его соперника.

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