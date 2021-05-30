Конгресс США поддержал расследование о происхождении COVID-19

В США представители обеих партий Конгресса призвали продолжить расследование о происхождении коронавируса.

Идея о проведении Конгрессом США расследования обстоятельств распространения нового коронавируса пользуется поддержкой законодателей от обеих американских партий. Об этом в эфире Fox News заявил член Палаты представителей Джош Готтхаймер (демократ от штата Нью-Джерси).

Ранее более 200 конгрессменов-республиканцев потребовали от спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси провести в Конгрессе расследование обстоятельств распространения коронавируса. Как уточнил Готтхаймер, многие демократы также добиваются этого.

За проведение расследования выступает, в частности, группа американских конгрессменов, в которую входят почти 30 демократов и примерно столько же республиканцев. Одним из ее сопредседателей является Готтхаймер.

"Думаю, мы с коллегами придерживаемся единого мнения относительно того, что в этом вопросе нужно докопаться до сути и выяснить, как появился вирус. Это означает проведение расследования", - резюмировал Готтхаймер.

Накануне разведка Британии допустила искусственное происхождение COVID-19.

Напомним, в конце марта был обнародован отчет Всемирной организации здравоохранения по итогам миссии специалистов в Ухань с целью выяснить происхождение коронавируса COVID-19.

В документе самой вероятной версией возникновения коронавируса называлась теория о том, что он возник в популяции летучих мышей, мутировал и перескочил на человека через другое животное.

При этом версию о том, что пандемия началась с утечки COVID-19 из лаборатории Уханьского института вирусологии, эксперты ВОЗ назвали маловероятной.