Гвардиола: Мои футболисты сделали все возможное

Наставник "горожан" подвел итоги финала Лиги чемпионов.

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился эмоциями после поражения от "Челси" (0:1) в рамках финала Лиги чемпионов.

Испанский специалист отметил твердую структуру "синих", которая не позволила им отличиться голом.

"Я попытался выбрать лучший состав, чтобы выиграть. Мы пытались сломить линии соперника в первом тайме. Вторая половина была намного лучше. Против оборонительной структуры "Челси" было непросто. Да, у нас были трудности с длинными забросами и вторыми мячами. В такой момент нужно вдохновение".

"Позади у "Сити" исключительный сезон для нас. К сожалению, мы не выиграли Лигу чемпионов. Пытались, но не смогли. Будем работать усерднее. Была напряженная игра. Впервые попав в финал Лиги чемпионов, мы хорошо сыграли. Мы проявили смелость, особенно во втором тайме. Мои игроки сделали все и выложились".

Гвардила также оценил игру команд во втором тайме.

"Всегда нужно хотеть выиграть. Во втором тайме у них была одна контратака с Пулишичем. "Челси" - хорошая команда, но мы отлично играли против него. Во втором тайме мы заслужили забить один гол, но не смогли этого сделать", - приводит слова Гвардиолы официальный сайт УЕФА.

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