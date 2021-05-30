Стивен Сигал вступил в российскую партию

В партию Справедливая Россия - За правду он вступил вместе с командой бывшего "майора" самопровозглашенной "ДНР" Захара Прилепина.

Голливудский актер Стивен Сигал стал членом партии Справедливая Россия - За правду, сообщают РИА Новости.

Партийный билет ему вручили 29 мая.

К партии он присоединился вместе с командой бывшего "майора" самопровозглашенной "ДНР" Захара Прилепина.

В пресс-службе политической силы отметили, что Сигал сконцентрируется на вопросах экологии.

Актер получил российский паспорт в 2016 году, сохранив при этом гражданство США.

korrespondent.net