На Ким Кардашьян подали в суд ее бывшие работники

Звезда задерживала зарплату и пользовалась трудом подростков.

Американская знаменитость Ким Кардашян попала в скандал. Сотрудники звезды подали на нее иск в суд из-за ужасного отношения к персоналу, передает 24 Канал.

На звезду реалити-шоу и светскую львицу Ким Кардашян пожаловался ее персонал, что работал в роскошном поместье Hidden Hills за 60 миллионов долларов. Сотрудники заявили, что бывшие звездные супруги задерживали заработную плату.

На Ким Кардашян подали в суд

Издание сообщило, что иск в суд подали 7 бывших работников Ким Кардашян. Они утверждают, что знаменитость ужасно относилась к персоналу, не соглашалась платить за сверхурочные часы работы и незаконно пользовалась трудом подростков.

«Один служащий также утверждает, что его уволили после того, как он спросил о своих правах и правах своего сына, которому, по его словам, было всего 16 лет, но он работал больше за максимальное количество часов, разрешенное для несовершеннолетних, в соответствии с трудовым законодательством Калифорнии», - пишет издание.

Представители светской львицы уже отреагировали на обвинения. Они уверяют, что сама Ким Кардашян никогда не общалась со своими работниками, а виновен в этом деле посредник.

Никогда не пропускала оплату счетов за мобильный телефон, не говоря уже о выплатах работникам в ее доме, - убеждает окружение Кардашян.

Фото Teleprogramma.pro