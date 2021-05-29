Новая кибератака России: CША заявили о "наступательных операциях"

Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин заявил, что у США есть "наступательные возможности" в борьбе с кибератаками. Заявление сделано после того, как хакеры начали новую глобальную кибератаку.

Об этом сообщает телеканал CNN.

Хакеры являются частью той самой российской группы, которая стоит за прошлогодней атакой на SolarWinds.

На вопрос о способности Соединенных Штатов опережать любые дальнейшие кибератаки, Остин сказал, что он несет ответственность в этом вопросе перед президентом Джо Байденом и оперирует "наступательными возможностями".

"Я уверен, что мы можем продолжать делать все необходимое", - сказал Остин, когда речь шла о том, чтобы работать на опережение.

Несколько организаций и государственных агентств Соединенных Штатов подверглись атакам хакерской группировки Nobelium из России. На этой неделе их усилия были нацелены на около 3 тысяч учетных записей электронной почты в более чем 150 различных организациях не менее чем в 24 странах мира.