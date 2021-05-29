Отец Фьюри обеспокоен возможным поражением Тайсона в бою с Уайлдером

Джон Фьюри считает, что его сын может расслабиться.

Отец чемпиона WBC в супертяжелом весе, британца Тайсона Фьюри, Джон Фьюри, признался, что опасается поспешности в организации третьего поединка сына с Деонтеем Уайлдером, который состоится 24-го июля в Лас-Вегасе.

"Я переживаю за то, как Тайсон покажет себя. Не успокоился ли он? Не допустил ли ошибку? А у него есть возможность оступиться. Мне не понравилось, как все сложилось. С ним довольно грубо обошлись. Опасно играть по их правилам.

Американскому боксерскому сообществу пришлась не по нраву организация боя Тайсона и Джошуа. Почему они не смогли сделать шаг назад и принять 20 миллионов? Они бы в любом случае вышли на победителя, при этом получив еще и 20 миллионов. Хотя уже очевидно, что здесь замешаны весьма влиятельные люди", - цитирует Фьюри-старшего Boxingnews24.

Фото Boxing Scene