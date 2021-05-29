К берегам Тринидада и Тобаго прибило судно с 14 трупами

Все погибшие были мужчинами. Их тела доставили в морг для опознания и для выяснения причины смерти.

У берегов островного государства Тринидад и Тобаго обнаружили судно с 14 телами в состоянии сильного разложения. Об этом накануне сообщила местна полиция в Facebook.

"Полиция начала расследование в связи с обнаружением 14 тел..., сложенных в лодке, которая была замечена сегодня утром в четырех милях от Бель-Гарден, Тобаго", - говорится в сообщении.

Правоохранителям о "странном судне" сообщили местные рыбаки. "Исследуя (судно - ред), рыбаки обнаружили разлагающиеся тела... все в состоянии сильного разложения", - сообщает ведомство. Отмечается, что рыбаки вытащили судно на берег и вызвали правоохранителей.

Полицейские установили, что все погибшие были мужчинами. Их тела доставили в морг для опознания и для выяснения причины смерти.