"Держінститути Білорусі редукувались до рівня режиму. Кожен виживає, як може", – білоруський політолог

Білорусь є незалежною і суверенною країною, а не частиною Російської Федерації. Проте вплив Росії на білоруську політику і суспільство зростає через активну пропаганду, що має свої негативні наслідки для країни.

Про це в ефірі українського телеканалу сказав Валерій Карбалевич, білоруський політолог, передає UAINFO.org.

"В Білорусі за час незалежності виросло нове покоління, яке не розуміє обговорення питання щодо того, що Білорусь - це якась там частина Російської Федерації", - сказав він, коментуючи заяву російського видання про те, що Білорусь - це 6 російських губерній і 9 мільйонів російського народу.

"Суспільство і опозиція завжди виступають в підтримку незалежності. Інша річ, що зараз в Білорусі державні інститути редукувались до рівня режиму, і в умовах обложеної фортеці існує необхідність вижити будь-якою ціною. Зрозуміло, вплив Російської Федерації на білоруську політику і життя зростає", - пояснив політолог.

Валерій Карбалевич наголосив, що нині вкрай важко заміряти антиросійські настрої в Білорусі, тому що в країні відсутня реальна соціологія.

"Але восени після того, як Путін рішуче підтримав Лукашенко, проросійські настрої зменшились більш ніж на 10%, це достаньо багато", - впевнений він.

Політолог також вказав, що білоруський протест "не мав геополітичного контексту".

"Протест у Білорусі був ані прозахідний, ані проросійський, бо він - пробілоруський. На порядку денному в центрі стояло питання ставлення до влади і того, що суспільство хотіло б бути суб'єктом політики, впливати на ухвалення політичних рішень та обирати владу, з чим держава не погоджувалась", - завершив він.

UAINFO