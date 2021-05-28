Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

10:57

Кулеба: Рішення про заборону закупівлі електроенергії у Білорусі не пов'язане із затриманням Протасевича (відео)

10:30

Померла 30-річна зірка американських фільмів жахів. ФОТО

10:00

Портников: Судьба России будет решаться на улицах

09:00

На Донбасі поранили українського воїна, "Л/ДНР" стріляли з гранатометів і гармат

00:15

Нужно сказать спасибо Байдену за его решение по "Северному потоку-2" – мнение

23:03

Індійська поліція арештувала блогера, який запустив собаку у повітря

22:30

Дочь знаменитого шеф-повара Гордона Рамзи попала в психиатрическую клинику после двойного изнасилования

21:58

Человечество ожидает самый жаркий год за всю историю

20:00

УЄФА оштрафувала Златана Ібрагімовича за зв’язки з букмекерами

19:33

Установлена причина тромбоза после вакцин AstraZeneca и Johnson&Johnson

19:00

"Створять нереальні для життя умови та будуть катувати", – білоруський блогер про долю Протасевича та умови роботи журналістів 

18:02

В Австралии впервые за три тысячи лет родились тасманийские дьяволы

17:00

Лукашенко не та людина, чиє прізвище може прикрасити список почесних докторів Шевченкового університету. Але чи тільки він?, – дипломат

16:02

Сазонов: РФ может нас убивать, оккупировать Крым, захватить часть Донбасса, а Германия этого не видит?

15:00

Риба, м'ясо та "молочка": які фальсифікати найчастіше везуть в українські школи та магазини

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Май 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Портников: Судьба России будет решаться на улицах

  10   0 28.05.2021, 10:00 | Новости, Мир
Портников: Судьба России будет решаться на улицах

Готовность депутатов Государственной думы одобрить закон, согласно которому все выражавшие симпатии к "экстремистским организациям" и участвовавшие в их деятельности - не после принятия закона, а выражавшие и участвовавшие вообще, - похожа на окончательное прощание с каким-либо подобием выборов в Российской Федерации. Но если призадуматься, а были ли в России выборы на протяжении последних десятилетий?

Да, если вспомнить о 90-х, когда представителям власти пришлось побеждать, а то и проигрывать в реальной борьбе, когда на выборах президента РСФСР победил Борис Ельцин, когда в медиа наблюдалась настоящая конкуренция мнений, то можно сказать - выборы когда-то были. Но еще до Путина эти выборы свелись к олигархической и номенклатурной конкуренции, к возне у трона. А уж при Путине, когда две номенклатурные бригады - "Единство" и "Отечество - Вся Россия" - слились в экстазе, а медиа перешли под полный контроль Кремля, говорить о какой-либо реальной конкуренции, о каком-либо выборе граждан было бы совсем смешно. Какие выборы, когда побеждать могут только свои, а чужих даже к телевизору не подпускают, не то что к выборам, пишет журналист Виталий Портников, информирует UAINFO.org

Главные для России выборы - президентские - с 2000 года превратились в заурядный плебисцит с предсказуемым финалом: вначале голосовали за царского наследника, потом наследник менялся на один срок местами с собственным избранником, потом возвратился в Кремль и решил сам стать царем. После Крыма допущенные к выборам псевдопартии - всякие там "Справедливые России", жириновцы и коммунисты - отбросили последние остатки приличия и принялись облизывать власть с усердием, достойным депутатов "Единой России". Все окончательно стало видно даже слепцам. 

Демократию еще имитировали на каких-нибудь районных выборах в Москве. Теперь уж и этого не будет. Не случайно же закон, который изначально должен был преградить "экстремистам" дорогу в Госдуму, - интересно, как бы они туда попали? - после вмешательства хорошо знающего кремлевские настроения Андрея Клишаса распространен на все выборы сразу.

Это и есть "умное голосование" по-путински. Меня всегда удивляли та серьезность, с которой Алексей Навальный относился к своей придумке, и та искренность, с которой поддерживали "умное голосование" его сторонники. Ведь ясно же, что на выборах в России может победить только одобренный властью. Что сами партии, которые выдвигают своих кандидатов на выборы, одобрены властью, самой властью и являются.

Но, как оказалось, прав был Навальный, а не я. Даже в этой тотально контролируемой избирательной системе, даже в этой обстановке полного отсутствия конкуренции и возможности донести свои взгляды до граждан режим продолжает панически бояться порядочных людей. Бояться, что граждане, несмотря на все усилия пропагандистской машины и зацементированность политической системы, все же изберут кого-то не того. Что хотя бы кто-то получит возможность сказать то, что видно невооруженным глазом каждому, - что король-то в бункере голый. 

И для того чтобы избежать этой досадной реплики, российская власть инициирует принятие закона, который исключит любые случайности и полностью дискредитирует само понятие выборов в стране.

И этот безумный закон еще раз напоминает, что судьба России будет решаться в будущем вовсе не у избирательных урн. Она будет решаться на улицах.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Виталий ПОРТНИКОВ

Лента статей

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

При Зеленском олигархи и коррумпированные чиновники стали еще богаче, а население Украины стало еще беднее, – политолог

При Зеленском олигархи и коррумпированные чиновники стали еще богаче, а население Украины стало еще беднее, – политолог

С 1 июля крупным землевладельцам разрешат отбирать участки у дачников и фермеров

С 1 июля крупным землевладельцам разрешат отбирать участки у дачников и фермеров

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Май 2021 (705)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)
Февраль 2021 (653)
Январь 2021 (784)
Декабрь 2020 (743)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]