Померла 30-річна зірка американських фільмів жахів. ФОТО

Зірка американських фільмів жахів, болгарська актриса Лоріна Камбурова померла у віці 30 років.

Про це повідомив її близький друг, фотограф Геннадій Авраменко, на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, інформує UAINFO.org.

Актриса перебувала в московській лікарні з двостороннім запаленням легенів, що і стало причиною смерті.

фото Лоріна Камбурова / Facebook

"Вранці сьогодні прийшла жахлива новина, так і не одужала наша Лоріна", - написав Авраменко.

Лоріна Камбурова була відома за ролями в таких фільмах, як "Зв'язки"," Любов і монстри", "Нічний світ", "Техаська різанина бензопилою: шкіряне обличчя", "Смертельна гонка 4: поза анархією", "День мерців: зла кров", "Doom: Анігіляція". Крім того, вона була вокалісткою групи "Ross'n Lorina".

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