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Індійська поліція арештувала блогера, який запустив собаку у повітря

  7   0 27.05.2021, 23:03 | Новости, Мир
Індійська поліція арештувала блогера, який запустив собаку у повітря

У столиці Індії Делі поліція арештувала YouTube-блогера, який прив’язав до свого собаки наповнені гелієм кулі, намагаючись "змусити його літати".

Як повідомляє BBC, 32-річний Гаурав Шарма зняв відео, на якому його собака на ім’я Долар прикріплений до повітряних куль. Згодом блогер відпускає кулі, після чого тварина здіймається у повітря. За кілька секунд хтось на балконі другого поверху будинку ловить собаку, інформує UAINFO.org 

Він розмістив відео на своєму каналі YouTube, на який підписано понад чотири мільйони осіб. Блогер заявив, що дотримувався всіх заходів безпеки, але видалив відео після негативної реакції в соціальних мережах.

Поліція повідомила, що заарештувала Шарму після скарги, яка надійшла на нього від організації захисту тварин "Люди для тварин" (PFA).

Згодом блогер заявив, що на нього вплинули інші YouTube-користувачі, які знімали подібні відео. Він попросив глядачів не піддаватися впливу його дій в ролику. Також він додав, що любить домашніх тварин і ставиться до Долара як до дитини.

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