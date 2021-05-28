Нужно сказать спасибо Байдену за его решение по "Северному потоку-2" – мнение

Байден разрешил достроить «Северный поток — 2». Экономические интересы объединённой демократической старушки Европы победили. Интересы молодой вороватой украинской демократии проиграли.

Такие оценки озвучил накануне вечером в Facebook известный общественный активист и волонтер Юрий Касьянов, информирует UAINFO.org.

Выиграли деньги. Европейцы получат более дешёвый газ. Украина потеряет 2-3 млрд долларов в год от транзита, и станет жить под постоянным риском прямой российской интервенции, как территория, потерявшая интерес для старого, доброго, стабильного Запада.

И это — хорошо. Наконец-то сама жизнь заставит переходить к инновационной модели развития. Жить, как живут другие страны, не продающие нефть и газ, и не зарабатывающие на трубе.

Придётся меньше красть, сокращать непомерно разбухшую чиновничью бюджетную сферу, создавать условия для развития наукоёмких бизнесов с высокой составляющей интеллектуальной добавленной стоимости.

Придётся создавать современную мощную армию.

Спасибо Байдену.