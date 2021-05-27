Человечество ожидает самый жаркий год за всю историю

В ближайшие 5 лет человечество ожидает минимум один рекордно жаркий год.

"Есть 90-процентная вероятность того, что по меньшей мере один год в период между 2021-2025 годами станет самым жарким за всю историю наблюдений", - говорится в заявлении Всемирной метеорологическая организация, передает ТСН, информирует UAINFO.org.

Как сообщается, температура в прогнозируемый жаркий год превзойдет показатели 2016 года, а среднегодовая мировая температура поднимется на 1,5 градуса Цельсия выше доиндустриального уровня.

"Повышение температуры будет означать более активное таяние льдов, повышение уровня моря, рост случаев жары и других экстремальных погодных условий, а также более сильное воздействие на продовольственную безопасность, здоровье, окружающую среду и устойчивое развитие",- заявила генеральный секретаря ВМО Петтер Таалас.