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УЄФА оштрафувала Златана Ібрагімовича за зв’язки з букмекерами

  12   0 27.05.2021, 20:00 | Новости, Спорт
УЄФА оштрафувала Златана Ібрагімовича за зв’язки з букмекерами

Представники УЄФА оштрафували нападника Мілана Златана Ібрагімовича на 50 тис. євро за незаконні зв'язки з мальтійською букмекерською конторою.

Крім 39-річного шведського футболіста, голова Апеляційного органу УЄФА також вирішив "попередити і оштрафувати" футбольний клуб Мілан на 25 тис. євро за порушення правил асоціації, інформує НВ.

Нагадаємо, в квітні 2021-го деякі шведські медіа заявили, що нападника Мілана Златана Ібрагімовича можуть відсторонити від футболу на три роки за нелегальні зв'язки з букмекерською конторою.

У 2018 році Ібрагімовича публічно оголосили представником Bethard, а пізніше журналісти заявили про те, що шведська компанія Ібрагімовича володіє близько 10% цієї букмекерської контори.

Кілька тижнів тому Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) почав розслідування для перевірки можливих зв'язків футболіста Златана Ібрагімовича з букмекерською компанією.

У 2019 компанія Ібрагімовича заробила $35,5 млн, а на днях стало відомо, що мальтійський оператор Esports Entertainment Group придбає Bethard за 16 млн євро і 12% чистого прибутку букмекерської контори за два роки (приблизно $27 млн).

НВ

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