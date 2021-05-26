Тело умершего в колонии белорусского активиста отдали семье с забинтованной головой. Причиной смерти назвали остановку сердца. 18+

Тело умершего белорусского активиста Витольда Ашурка, по словам друзей семьи, отдали с забинтованной головой - родственникам ранее сообщили, что он умер от остановки сердца, пишет «Белсат».

У Ашурка была «забинтована голова от макушки к носу, виден только рот», - рассказала «Белсату» подруга семьи Ольга Быковская, которая ездила забирать тело вместе с братом умершего. Как уточняет издание, родственники решили не делать дополнительных экспертиз, потому что не доверяют возможным результатам и не хотят затягивать похороны. Быковская также сообщила Deutsche Welle, что повреждения были «странными», но «какие - непонятно, все под бинтами», пишет "Новая газета".

«Когда выдавали тело, брату пытались объяснить: "Ну, вы сами понимаете, случайно уронили, когда доставали из холодильника"», - заявила Быковская. Жене умершего сообщили, что Витольд Ашурок умер от остановки сердца, пишет «Белсат». По ее словам, сердце у мужчины было здоровое.

Следственный комитет Беларуси опубликовал видео с моментом смерти Витольда Ашурка. В ролике есть монтажные склейки: что происходило в те моменты, когда камера не работала, неизвестно.

Следователи, ссылаясь на видеозапись, утверждают, что накануне смерти мужчина упал и ударился лицом.

«В связи с ухудшением самочувствия были приняты меры по оказанию медицинской помощи. Со слов сотрудников колонии осужденный, разбив голову, жалоб на состояние здоровья не высказывал, отказался от помощи и госпитализации», - говорится на сайте СК.

По данным следствия, 21 мая сотрудник колонии обнаружил Ашурка в бессознательном состоянии, реанимировать его медика не удалось.

О смерти Витольда Ашурка в колонии стало известно 21 мая. Он был приговорен к пяти годам лишения свободы по статьям об участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок (ч. 1 ст. 342 УК РБ) и насилии в отношении сотрудника милиции (ст. 364 УК РБ).

17 мая в СМИ опубликовали отрывок из письма Ашурка, в котором он рассказал, что в шкловской колонии начали нашивать желтые бирки на одежду политических заключенных.

«Администрация издала приказ, чтобы на одежде были бирки желтого цвета, поэтому политических видно издалека», - написал активист, отметив, что «опыт Второй мировой войны будет очень полезен в нашей среде».

"Вечерние Вести"