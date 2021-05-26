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Забруднена радіацією вода з окупованих територій може потрапити в Азовське море

  5   0 26.05.2021, 10:30 | Новости, Общество
Забруднена радіацією вода з окупованих територій може потрапити в Азовське море

В Україні існує ризик потрапляння забрудненої радіацією води з окупованих територій в питні горизонти та Азовське море.

Про це повідомляє прес-служба уряду, посилаючись на інформацію прем'єр-міністра Дениса Шмигаля під час розмови зі спеціальним представником президента США з питань клімату Джоном Керрі, інформує УНІАН.

Шмигаль і Керрі обговорили питання енергетичної безпеки. Глава уряду зазначив, що на тимчасово окупованих українських територіях вже закриті десятки вугільних шахт без дотримання екологічних процедур, що загрожує безпеці регіону.

Прем'єр-міністр наголосив, що на деяких об'єктах є ризик потрапляння забрудненої радіацією води у питні горизонти і через річкову систему - до Азовського моря. 

«Для обстеження цієї ділянки необхідно направити експертів МАГАТЕ. Організація такої наглядової місії - це внесок у безпеку регіону. Адже на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей розміщувалося майже 1200 джерел іонізуючого випромінювання», - цитує Шмигаля прес-служба уряду.

Також прем'єр зазначив, що на східних територіях України є простір для створення нової економіки, заснованої на кліматичній нейтральності.

«Ця територія багата сировиною, там є кваліфіковані кадри. Там може бути створений кластер сучасних виробництв. В уряді вже розробляють відповідну стратегію, метою якої є створення особливих стимулів для інвесторів», - підкреслив Шмигаль і додав, що участь США у цих проектах могло б стати прикладом для світу. 

Очільник Кабміну наголосив на важливості стратегічної співпраці України і США і висловив сподівання, що вона також буде охоплювати співпрацю у боротьбі зі зміною клімату.

«Україна відповідально ставиться до оголошення своєї кліматичної мети. В рамках розробки Другого національно визначеного внеску України в Паризьку хартію проводяться активні обговорення між міністерствами, бізнесом, громадськістю, адже ми прагнемо взяти таке зобов'язання, яке буде амбітним, але водночас реалістичним і досяжним», - сказав Шмигаль.

За словами прем'єра, досягнення кліматичної нейтральності вимагає одночасних проектів в інфраструктурі, освіті, озелененні, управлінні відходами тощо. Він додав, що Україна готова спільно з США працювати над різними проектами, що стосуються змін клімату та розвитку «зеленої» економіки на основі нових технологій. 

Плани України щодо збереження екології

У квітні Міністерство захисту довкілля і природних ресурсів представило проект Другого національно визначеного внеску України в Паризьку хартію, в якому визначені відповідні цілі. Документом пропонується скоротити до 2030 року викиди парникових газів в Україні на 65% порівняно з 1990 роком.

Також має бути скорочено кількість вугільних ТЕС і закриті вугільні шахти. Крім того, документ передбачає збільшення обсягів виробництва тепла з використанням біопалива на 30%. 

УНІАН

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