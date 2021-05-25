У Малайзії зіткнулися потяги метро, понад 200 людей постраждали. Це перша така аварія за 23 роки (відео)

У столиці Малайзії, Куала-Лумпурі, зіткнулися два потяги легкорейкового метро. Внаслідок цього травмувалися понад 200 людей.

Про це повідомляє BBC, інформує Нromadske.ua.

Потяг перевозив 213 пасажирів, коли зіткнувся у тунелі з іншим порожнім потягом. Порожній транспорт нещодавно відремонтували, і він рухався у зворотному напрямку по тій же колії, що і заповнений.

Міністр транспорту Віе Ка Сіонг розповів, що один із потягів їхав зі швидкістю 40 км/год, а інший - 60 км/год. Зіткнення поїздів стало першою значною аварією за 23 роки роботи системи метро, сказав міністр.

[Video] Perkhidmatan LRT Laluan Kelana Jaya berhadapan dengan satu insiden yang melibatkan tren bernombor 40 dan 81.



Usaha menyelamatkan mangsa sedang dijalankan.



Sumber: Prasarana Malaysia Berhad pic.twitter.com/gsbUhlgECv — BERNAMA (@bernamadotcom) May 24, 2021

У поліції міста заявили, що розслідують інцидент, але ознак злочину поки не виявили. Правоохоронці припускають, що можливо сталося непорозуміння із центром управління рухом поїздів.

Загалом 166 людей отримали легкі тілесні ушкодження та 47 людей перебувають у важкому стані.

[Video] Perkhidmatan LRT Laluan Kelana Jaya berhadapan dengan satu insiden yang melibatkan tren bernombor 40 dan 81.



Usaha menyelamatkan mangsa sedang dijalankan.



Sumber: Prasarana Malaysia Berhad pic.twitter.com/gsbUhlgECv — BERNAMA (@bernamadotcom) May 24, 2021

На відео та фото з місця події, які опублікували у соцмережах, видно пасажирів у крові, які лежать на підлозі вагона поїзда.

Один із пасажирів розповів інформаційному агентству Bernama, що після аварії потяг майже відразу зупинився. Люди, які стояли впали на підлогу, а ті, які сиділи, попадали зі своїх місць, передає AlJazeera.

Наразі триває розслідування обставин аварії. Результати розслідування мають оприлюднити упродовж 14 днів. За попередніми даними, інцидент стався через необережність водія потягу, який їхав у неправильному напрямку.

Нromadske.ua