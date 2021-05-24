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"Операція готувалася не один день": батько Протасевича прокоментував арешт сина

  27   0 24.05.2021, 10:01 | Новости, Мир
"Операція готувалася не один день": батько Протасевича прокоментував арешт сина

Батько Протасевича прокоментував арешт сина \ фото NEXTA

Сім'я примусово знятого з літака і арештованого в Білорусі журналіста Романа Протасевича вважає, що арешт був спланованою операцією, до якої готувалися кілька тижнів.

Про це батько опозиціонера Дмитро Протасевич розповів в інтерв'ю "Радыё Свабода", передає ТСН. "Як колишній солдат скажу, що ця операція була продуманою, чітко готувалася не один день, а навіть тижні. Я повністю переконаний, що це була заздалегідь спланована операція, яка була ретельно підготовлена, і, напевно, не лише спецслужбами Білорусі", - висловив думку чоловік, інформує УНІАН.

За його словами, перехоплення цивільного літака, який прямував з Афін до Вільнюса, було "терористичним актом".

"Теракт жахливий не тому, що він стався, а через його наслідки. І вони набагато гірші, ніж сам теракт. Ми дуже переживаємо через те, що відбувається з нашим сином. На жаль, ми не знаємо, де він, що з ним", - сказав Дмитро Протасевич. 

Побоюючись політичного переслідування, родина Протасевичів виїхала з Білорусі 8 місяців тому. Батько затриманого журналіста розповів, що син перебував на відпочинку і 23 травня мав прилетіти додому.

На його думку, дії білоруської влади віддзеркалюють "стандарти минулого століття, коли ще існував Радянський Союз".

"Нинішня влада боїться незалежних журналістів, свободи слова, боїться, що якісь її дії стануть відомі світовій громадськості. Вони думають, (...) якщо ви заткнете журналістів, посадите всіх в тюрму, візьмете під контроль всі ЗМІ, ви зможете спокійно займатися темними справами, плюючи на громадську думку", - зазначив батько журналіста.

Він також прокоментував заклик низки держав до заборони польотів над Білоруссю. Це, зауважує Протасевич, "сильно позначиться на "Белавіа", але санкції повинні стосуватися не лише авіасполучення".

"У першу чергу контролю над фінансовими потоками сім'ї Лукашенко і нинішніх чиновників. Напевно, у них є рахунки в зарубіжних банках, нерухомість. Можливий арешт, блокування акаунтів. Це зробить серйозний тиск", - підсумував батько Романа Протасевича. 

Нагадаємо, 23 травня в аеропорту "Мінськ" екстрено приземлився літак компанії Ryanair, що прямував за маршрутом Афіни-Вільнюс. Після посадки влада країни затримала засновника опозиційного Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича, який був на борту.  Відразу ж з'явилася інформація про те, що Лукашенко на перехоплення лайнера Ryanair з екс-головредом NEXTA на борту вислав винищувач МіГ-29.

Того ж дня, 23 травня, Міноборони Білорусі підтвердило перехоплення лайнера Ryanair за допомогою винищувача.

Обставини вимушеної посадки літака авіакомпанії Ryanair в Мінську буде розслідувати міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО). 

"Вечірні Вісті"

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