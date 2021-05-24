Кремль объяснил угрозу Путина "выбить зубы"

Президент России своим высказыванием четко обозначил константу российского мировоззрения, заявил Песков.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков объяснил слова Владимира Путина о том, что Россия "выбьет зубы" тем, кто попытается "что-то откусить" от страны пишет РБК.

Отвечая на вопрос, какие страны имел в виду Путин, Песков прямого ответа не дал. Он подчеркнул, что Россия "никогда никому не позволит претендовать на что-то наше".

"И мы достаточно сильны и мощны, чтобы никому этого не позволить", - добавил спикер Кремля.

По его словам, Путин своим высказыванием четко обозначил константу российского мировоззрения.

"Мы хотим со всеми дружить, но эта дружба должна быть именно дружбой. Не менторством, не диктатом, не обманами, не двойными стандартами, а дружбой. И мы умеем дружить", - заметил Песков.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Арктика является российской территорией, предостерегая Запад от амбиций в этом регионе.

korrespondent.net