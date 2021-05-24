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Буффону предложили необычный контракт, включающий пирожные и билеты в музей

  6   0 24.05.2021, 07:10 | Новости, Спорт
Буффону предложили необычный контракт, включающий пирожные и билеты в музей

Португальский "Белененсеш" предложил Буффону сотрудничество.

Португальский клуб "Белененсеш" сделал необычное предложение вратарю Джанлуиджи Буффону, который ранее объявил об уходе из "Ювентуса" по окончании сезона.

"Мы слышали, что ты ищешь новый вызов и готов выслушать "безумное" предложение.

Как насчет того, чтобы перебраться в Лиссабон и помочь нашему клубу вернуться на то место, которое он заслуживает, - в Первую лигу?

В контракт мы обязательно включим годовой абонемент на посещение музея искусства, архитектуры и технологии, а также семейный билет на посещение музея автобусов, башни Белен и монастыря Жеронимуш.

Контракт также будет включать шесть известных местных пирожных паштел-де-Белем в неделю, которые являются одними из самых известных сладостей Португалии. Уверены, вы сможете наслаждаться ими без ущерба для своей диеты", - говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

Напомним, ранее Буффон объявил об уходе из "Ювентуса" по окончании сезона, но готов продолжить играть, если ему поступит интересное предложение.

Фото Getty Images

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