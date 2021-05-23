В Китае авто на скорости влетело в людей на переходе, есть жертвы

Погибло пять человек, столько же травмировано. Водителя удалось задержать. Он наехал на пешеходов, чтобы отомстить из-за того, что стал банкротом.

В городе Далянь на северо-востоке Китая автомобиль на огромной скорости влетел в людей на пешеходном переходе. Погибло пять человек, пишет Reuters.

Происшествие произошло примерно в 11:47 в субботу, 22 мая.

Четыре человека скончались на месте, еще один умер в больнице. Пять пострадавших госпитализировали.

Как рассказал заместитель начальника полиции города Цюй Бо, наезд совершил 31-летний мужчина по фамилии Лю. Он был за рулем BMW, пишет ТАСС.

После того, как он сбил людей, мужчина попытался скрыться и столкнулся с грузовиком. Он бросил свое авто и пустился в бега. Буквально через полтора часа после наезда его задержала полиция.

Следствие установило, что Лю целенаправленно разогнался с нуля до 100 км/ч всего за семь секунд.

В момент ДТП он не находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Также злоумышленник не принимал накануне каких-либо психотропных веществ.

По словам его самого, он "осознанно решил отомстить обществу из-за того, что его инвестиции потерпели крах".