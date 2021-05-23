На Донбассе в огне пожара погибли два человека

В ночь на воскресенье, 23 мая, в Донецкой области произошел пожар в жилом доме, в результате чего погибли два человека.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"Поступило сообщение о пожаре в квартире жилого дома на ул. Светлодарская в городе Славянск Донецкой области. По указанному адресу немедленно выехали дежурные 12-го Государственного пожарно-спасательного отделения", - рассказали спасатели.

По прибытию на место инцидента пожарные обнаружили, что пожар вспыхнул в квартире на третьем этаже 5-этажного дома. Во время тушения возгорания в комнате обнаружили тело мужчины 1961 года рождения, а также женщины 1946 года рождения без признаков жизни.

"Пожар был ликвидирован в 02:35. Привлекались 11 человек личного состава и 4 единицы техники", - резюмировали пожарные.