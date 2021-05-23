Военные в Ираке ликвидировали четырех боевиков ИГИЛ

Во время десантной операции на востоке Ирака ликвидировали четырех боевиков ИГИЛ.

Об этом пишет Синьхуа.

"Подразделение специального назначения провел десантную операцию в тайнике и деловые в горном хребте Гимрен в северной части провинции Дияла, уничтожив тайник и четырех боевиков и деловые, в том числе местного главы", - говорится в материале.

Напомним: вопреки неоднократным военным операциям в Дияле ИГИЛ до сих пор удерживает полиции в некоторых горных и других труднодоступных регионах, совершая оттуда регулярные партизанские нападения.

В целом же ситуация безопасности в Ираке улучшается с тех пор, как в конце 2017 года иракские силовики полностью победили боевиков ИГИЛ.