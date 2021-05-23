Количество случаев COVID-19 в Украине за последние сутки упало до 2,5 тысяч

В Украине последние сутки, 22 мая, зафиксировано 2 533 новых случаев заболеваний COVID-19. Накануне фиксировалось 4 606 случаев.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По данным пресс-службы, за последние сутки госпитализировано - 1 701 человек; летальных исходов - 89; выздоровело - 8 937 человек.

За сутки протестировано: методом ПЦР - 16 285 человек, методом ИФА - 3 730 человек, экспресс-тестами - 14 491 человек.

За все время пандемии в Украине:

- заболело - 2 182 521 человек;

- выздоровело - 1 950 562 человека;

- летальных исходов - 49 368;

- проведено ПЦР-тестирований - 10 013733.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (453), Харьковской (188), Донецкой (182), Киевской (178) и Николаевской (160) областях.