Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

17:36

Польша купит партию ударных дронов у Турции

17:00

Во Львовской области при стрельбе ранили полицейского и двух лесничих

16:37

Без Венгрии: ЕС может начать делать заявления от имени 26 стран

16:01

Куман оценил влияние Месси на "Барселону"

15:38

Глава Евросовета собирает лидеров ЕС в понедельник. Будут обсуждать провокационные шаги РФ

15:02

«Батьківщина» разом із людьми дали старт референдуму на захист землі (відео)

14:30

В Житомирской области нашли обгоревшего парня на крыше вагона

14:03

На Донбассе снайпер ранил украинского военного, он в тяжелом состоянии

13:31

Израиль заявил о готовности к ударам по лидерам ХАМАСа

13:04

ФИФА рассмотрит возможность проведения ЧМ раз в два года

12:32

ЕС выделяет 1 млрд евро на производство COVID-вакцин в Африке

12:05

В Пакистане произошел теракт: шесть человек погибли, 15 получили ранения

11:33

В админздании "Эпицентра" в Киеве произошел пожар

11:06

"Ворскла" вновь хочет подписать Цитаишвили

10:34

Песков о санкциях США: Все как всегда

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Май 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
            

Во Львовской области при стрельбе ранили полицейского и двух лесничих

  6   0 22.05.2021, 17:00 | Новости, Происшествия
Во Львовской области при стрельбе ранили полицейского и двух лесничих

Когда лесничие и правоохранитель выявили незаконную вырубку леса, по ним начали стрелять из огнестрельного оружия.

Во Львовской области из огнестрельного оружия ранили полицейского и двух лесничих. Об этом сообщает Нацполиция в субботу, 22 мая.

Накануне около 22:40 в полицию поступило сообщение от лесничих о том, что в одном из лесных массивов ГП Бродовский лесхоз выявлено подводу с бревнами.

"В лесном массиве близ села Лешнев правоохранители обнаружили подводу с бревнами деревьев породы "сосна". Около 00:15, во время документирования факта незаконной порубки леса, с противоположного берега реки неизвестный осуществил выстрелы из неустановленного огнестрельного оружия, ранив 20-летнего сотрудника полиции, а также двух лесничих - 34-летнего мастера леса и 49-летнего инженера лесного хозяйства. После этого злоумышленник скрылся на мотоцикле", - сказано в сообщении.

В результате полицейского с проникающим огнестрельным ранением шеи госпитализировали, а работники лесной охраны после осмотра медиков отказались от госпитализации. Сейчас угрозы жизни раненых нет.

Вскоре полиция установила личность злоумышленника, стрелявшего в людей. Им оказался 19-летний местный житель, его задержали. Как выяснилось, выстрелы были осуществлены из охотничьего ружья.

Следователи открыли уголовное производство по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего. Санкция статьи предусматривает от девяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

Лента статей

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

Зеленский лишь через два года понял, что Путин не допустит мира в Украине – The Financial Times

При Зеленском олигархи и коррумпированные чиновники стали еще богаче, а население Украины стало еще беднее, – политолог

При Зеленском олигархи и коррумпированные чиновники стали еще богаче, а население Украины стало еще беднее, – политолог

С 1 июля крупным землевладельцам разрешат отбирать участки у дачников и фермеров

С 1 июля крупным землевладельцам разрешат отбирать участки у дачников и фермеров

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Май 2021 (582)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)
Февраль 2021 (653)
Январь 2021 (784)
Декабрь 2020 (743)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]