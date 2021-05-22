Во Львовской области при стрельбе ранили полицейского и двух лесничих

Когда лесничие и правоохранитель выявили незаконную вырубку леса, по ним начали стрелять из огнестрельного оружия.

Во Львовской области из огнестрельного оружия ранили полицейского и двух лесничих. Об этом сообщает Нацполиция в субботу, 22 мая.

Накануне около 22:40 в полицию поступило сообщение от лесничих о том, что в одном из лесных массивов ГП Бродовский лесхоз выявлено подводу с бревнами.

"В лесном массиве близ села Лешнев правоохранители обнаружили подводу с бревнами деревьев породы "сосна". Около 00:15, во время документирования факта незаконной порубки леса, с противоположного берега реки неизвестный осуществил выстрелы из неустановленного огнестрельного оружия, ранив 20-летнего сотрудника полиции, а также двух лесничих - 34-летнего мастера леса и 49-летнего инженера лесного хозяйства. После этого злоумышленник скрылся на мотоцикле", - сказано в сообщении.

В результате полицейского с проникающим огнестрельным ранением шеи госпитализировали, а работники лесной охраны после осмотра медиков отказались от госпитализации. Сейчас угрозы жизни раненых нет.

Вскоре полиция установила личность злоумышленника, стрелявшего в людей. Им оказался 19-летний местный житель, его задержали. Как выяснилось, выстрелы были осуществлены из охотничьего ружья.

Следователи открыли уголовное производство по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего. Санкция статьи предусматривает от девяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.