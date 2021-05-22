ЕС выделяет 1 млрд евро на производство COVID-вакцин в Африке

Страны Евросоюза, которые входят в инициативу "Команда Европы", которая помогает третьим странам в преодолении пандемии коронавируса, объявили о выделении 1 миллиарда евро для налаживания производства вакцины и других медицинских препаратов для борьбы с инфекцией. Деньги пойдут непосредственно в Африку.

Об этом заявила президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляен.

По ее словам, местные производственные способности и институты являются основой мировой системы здравоохранения, но на сегодня Африка импортирует 99% вакцин и 94% от всех медикаментов.

"Это должно быть изменено. "Команда Европы" поддержит Африку более чем за 1 миллиард евро и собственный опыт, чтобы помочь развить собственную фармацевтическую, биотехническую и медицинскую промышленность, облегчить равный доступ к качественным и безопасным продуктам и технологиям", - сказала Урсула фон дер Ляйен.

По ее мнению, это даст возможность создать централизованные хабы по производству вакцин и медикаментов непосредственно в африканских странах. Необходимая для этого сумма будет мобилизована из бюджета ЕС и с помощью европейских финансовых институтов, таких как Европейский инвестиционный банк.